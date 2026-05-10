Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και το Clasico
Κυριακή σήμερα (10/5) και το αθλητικού μενού όσον αφορά τις τηλεοπτικές μεταδόσεις είναι αρκετά πλούσιο με πολλά ενδιαφέροντα ντέρμπι.
Φυσικά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη Stoiximan Superleague, όπου η 4η αγωνιστική των Playoffs μπορεί υπό συνθήκες να κρίνει οριστικά τον τίτλο. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena (19:30, Cosmote Sport 2), ενώ την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός περιμένει τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο (Cosmote Sport 3).
Υπάρχουν φυσικά και τα ματς για τις θέσεις 5-8, με τον Άρη να φιλοξενεί τον ΟΦΗ (17:00, Novasports Prime) και τον Λεβαδειακό τον Βόλο (17:00, Cosmote Sport 4).
Από εκεί και πέρα, φυσικά τα βλέμματα στρέφονται στο Clasico, όπου η Μπαρτσελόνα με νίκη ή ισοπαλία κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Novasports 1) κατακτά και μαθηματικά τη φετινή La Liga, ενώ και η Άρσεναλ θέλει να κάνει ένα βήμα ακόμη για την Premier League, αγωνιζόμενη στην έδρα της Γουεστ Χαμ (18:30, Novasports Premier League).
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Σέλτικ - Ρέιντζερς (14:00, Cosmote Sport 1)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Νιούκαστλ (16:00, Novasports Premier League)
- Άρης - ΟΦΗ (17:00, Novasports Prime)
- Λεβαδειακός - Βόλος (17:00, Cosmote Sport 4)
- Αθλέτικ Μπιλμπάο - Βαλένθια (18:15, Novasports 1)
- Γουεστ Χαμ - Άρσεναλ (18:30, Novasports Premier League)
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (19:30, Cosmote Sport 3)
- ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (19:30, Cosmote Sport 2)
- Μίλαν - Αταλάντα (21:45, Cosmote Sport 9)
- Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Novasports 1)
- Φιλαδέλφεια Σίξερς - Νιου Γιορκ Νικς (22:30, Cosmote Sport 4)
