Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (10/5) αθλητικών μεταδόσεων.

Κυριακή σήμερα (10/5) και το αθλητικού μενού όσον αφορά τις τηλεοπτικές μεταδόσεις είναι αρκετά πλούσιο με πολλά ενδιαφέροντα ντέρμπι.

Φυσικά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη Stoiximan Superleague, όπου η 4η αγωνιστική των Playoffs μπορεί υπό συνθήκες να κρίνει οριστικά τον τίτλο. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena (19:30, Cosmote Sport 2), ενώ την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός περιμένει τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο (Cosmote Sport 3).

Υπάρχουν φυσικά και τα ματς για τις θέσεις 5-8, με τον Άρη να φιλοξενεί τον ΟΦΗ (17:00, Novasports Prime) και τον Λεβαδειακό τον Βόλο (17:00, Cosmote Sport 4).

Από εκεί και πέρα, φυσικά τα βλέμματα στρέφονται στο Clasico, όπου η Μπαρτσελόνα με νίκη ή ισοπαλία κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Novasports 1) κατακτά και μαθηματικά τη φετινή La Liga, ενώ και η Άρσεναλ θέλει να κάνει ένα βήμα ακόμη για την Premier League, αγωνιζόμενη στην έδρα της Γουεστ Χαμ (18:30, Novasports Premier League).

Οι σημερινές μεταδόσεις