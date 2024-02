Σύμφωνα με την «Ιndependent» ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι ψηλά στη λίστα της Λίβερπουλ για τη διαδοχή του Γιούργκεν Κλοπ στο ενδεχόμενο που δεν προχωρήσει η περίπτωση του Τσάμπι Αλόνσο.

Την ώρα που η σεζόν βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και η Λίβερπουλ συνεχίζει να προπορεύεται στην Premier League οι άνθρωποι του κλαμπ σχεδιάζουν την... επόμενη ημέρα του συλλόγου, με τον Γιούργκεν Κλοπ να μην είναι πια μέλος του. Όπως είναι ξεκάθαρο η περίπτωση του Τσάμπι Αλόνσο θεωρείται ιδανική, όμως δε σημαινεί πως θα είναι και εύκολη.

Όπως προκύπτει ο Ισπανός κόουτς «βλέπει» τον εαυτό του περισσότερο στον πάγκο της Μπάγερν σε σχέση με αυτόν της Λίβερπουλ. Σε αυτό το ενδεχόμενο οι Reds θα πρέπει να προχωρήσουν μια από τις υπόλοιπες επιλογές της λίστας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Ιndependent» εναλλακτική λύση του Τσάμπι Αλόνσο είναι ο Ρούμπεν Αμορίμ. Ο Πορτογάλος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας τα τελευταία 3.5 χρόνια και είναι πιο ψηλά σε σχέση με τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι της Μπράιτον.

Amorim emerging as strongest Liverpool candidate if no Alonso

- club expected to go hardest for Alonso

- new structure still being finalised

- race accelerated by biggest ever manager market in summer

- all of Bayern, Barca + maybe Man Utd/Madrid lookinghttps://t.co/EcYeXcswD7