Θετικά νέα για τη Μπάγερν στην κούρσα της απόκτησης του Τσάμπι Αλόνσο, μιας και ο Ισπανός φαίνεται να κλείνει το μάτι στους Βαυαρούς σε σχέση με τη Λίβερπουλ!

Ο εκλεκτός των Μπάγερν και Λίβερπουλ για την τεχνικη ηγεσία από την επόμενη σεζόν ακούει στο όνομα... Τσάμπι Αλόνσο, όμως μόνο μια εκ των δυο μπορεί να τον κάνει δικό της!

Αμφότερες οι ομάδες θα μείνουν χωρίς προπονητές στο τέλος της σεζόν μετά τις επικείμενες αποχωρήσεις των Κλοπ και Τούχελ, με τον Ισπανό αρχιτέκτονα της Λεβερκούζεν να έχει κερδίσει πολλούς πόντους χάρη στο έργο που έχει παρουσιάσει στις Ασπιρίνες.

Και μπορεί η Λίβερπουλ να μπήκε πρώτη στην μάχη για να τον αποκτήσει με κάποιες πρώιμες επαφές, όμως φαίνεται πως στην pole position βρίσκεται η Μπάγερν!

Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», ο Ισπανός τεχνικός σε αυτό το στάδιο της καριέρας του φαίνεται να προτιμάει μια μετακόμιση στην «Allianz Arena» σε σχέση με το «Ανφιλντ», αν και δεν είναι ακόμα δεδομένο πως θα απαντήσει θετικά σε μια ενδεχόμενη πρόταση των Βαυαρών.

Με τη σειρά της πάντως η Μπάγερν έκανε την πρώτη κρούση στον παλαίμαχο μέσο και έχει λόγους να αισιοδοξεί για την πρόσληψή του, μετά και το τέλος της περουσίας του Τόμας Τούχελ στον πάγκο στο φινάλε της σεζον.

🎙️ @Plettigoal: At this stage, Xabi Alonso is more willing to join Bayern Munich instead of joining Liverpool



🎥 @SkySportsNews pic.twitter.com/wXAVCHxRia