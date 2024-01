Παρά τον κίνδυνο τιμωρίας, η Νότιγχαμ Φόρεστ εξετάζει επιλογές για τη θέση του τερματοφύλακα εν όψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου και ενδιαφέρεται για τον Πίτερ Γκουλάτσι.

Ο κίνδυνος τιμωρίας και αφαίρεσης βαθμών για τη Νότιγχαμ Φόρεστ μόνο απίθανος δεν φαντάζει, ωστόσο οι Ρεντς παραμένουν... κινητικοί στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου. Παρ'ότι είχε γίνει γνωστό πως θα βάλει σε προτεραιότητα τις πωλήσεις παικτών και όχι τις προσθήκες, ο αγγλικός σύλλογος δουλεύει τις περιπτώσεις των Ρέινα και Μπόρχες και είναι δραστήριος και όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα.

🚨🌳 EXCL: Nottingham Forest also trying to sign new goalkeeper in the final days.



Club has been working on Péter Gulácsi deal.



Contact already took place but RB Leipzig are not intentioned to let him leave, difficult one. pic.twitter.com/no6IeGUt84