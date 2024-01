Η Νότιγχαμ Φόρεστ πάει για διπλή μεσοεπιθετική ενίσχυση, καθώς βρίσκεται σε επαφές με Άγιαξ και Ντόρτμουντ για τις περιπτώσεις των Κάρλος Μπόρχες και Τζίο Ρέινα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προσπαθεί να κάνει διπλή μεταγραφική προσθήκη για τη μεσοεπιθετική της αναβάθμιση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι Reds βρίσκονται σε επαφές με Άγιαξ και Ντόρτμουντ για τον δανεισμό των νεαρών, Κάρλος Μπόρχες και Τζιοβάνι Ρέινα.

Ο πρώτος είναι 19χρονος εξτρέμ που αγωνίζεται κυρίως αριστερά αλλά μπορεί να αγωνιστεί και δεξιά. Ο Άγιαξ αγόρασε το καλοκαίρι τον Πορτογάλο με καταγωγή από τη Γουινέα Μπισάου winger από τη Μάντσεστερ Σίτι, με την οποία δεν έκανε εμφάνιση στην πρώτη ομάδα. Με τον Αίαντα μετράει 25 συμμετοχές με δυο γκολ και τέσσερις ασίστ. Τα δυο κλαμπ βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές.

