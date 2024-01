Η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Έβερτον κατηγορούνται για παραβίαση οικονομικών κανονισμών της Premier League, με τα δυο κλαμπ να είναι αντιμέτωπα με ποινή αφαίρεσης βαθμών.

Με την πλάτη στον τοίχο η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Έβερτον! Όπως έγινε γνωστό τα δυο κλαμπ κατηγορούνται για παραβίαση οικονομικών κανονισμών της Premier League για την αγωνιστική περίοδο 2022-23 και αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο αφαίρεσης βαθμών. Θυμίζουμε πως το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ έχει ήδη τιμωρηθεί με ποινή αφαίρεσης 10 βαθμών για παραβιάσεις τη σεζόν 2021-22 και περιμένει την έκβαση της έφεσης.

Σύμφωνα με το PSR της Premier League, οι σύλλογοι μπορούν να έχουν μέγιστη «ζημιά» 105 εκατομμυρίων λιρών σε μια κυλιόμενη τριετία ή 35 εκατομμύρια λίρες τη σεζόν. Εάν ένας σύλλογος ήταν στην EFL κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών, το ποσό των απωλειών που επιτρέπεται είναι ακόμη μικρότερο. Η Φόρεστ περιορίζεται σε απώλειες 61 εκατομμυρίων λιρών: 13 εκατομμύρια για τις σεζόν 2020-21 και 2021-22 όταν ήταν στην Championship, συν 35 εκατομμύρια για την περασμένη σεζόν.

Η Φόρεστ είχε οικονομική ζημιά 45,6 εκατομμυρίων λιρών το 2021-22, όταν ανέβηκε και 15,5 εκατομμύρια την προηγούμενη σεζόν. Και τα δύο χρόνια, ο σύλλογος ξόδεψε το διπλάσιο ποσό σε μισθούς σε σχέση με τα έσοδα του. Αν και η άνοδος στην Premier League έχει αυξήσει τα έσοδα της Φόρεστ κατά περίπου 90 εκατομμύρια λίρες, ο σύλλογος ξόδεψε πολλά σε μεταγραφές μετά την άνοδο και οι μισθοί έχουν επίσης εκτοξευθεί.

🚨 “#NFFC acknowledges the statement from the PL confirming that the club has today been charged with a breach of the league’s PSR. Club intends to continue to cooperate fully with the PL on this & are confident of a speedy + fair resolution @TheAthleticFC https://t.co/2jN14MmxVe