Το περασμένο καλοκαίρι η Τσέλσι έδωσε 133 εκατ. ευρώ στην Μπράιτον για τον Μόισες Καϊσέδο και ήδη σκέφτεται να... τινάξει ξανά την μπάνκα στον αέρα για τον 19χρονο Έβαν Φέργκιουσον.

Τι κι αν είναι ακόμα Ιανουάριος, η Τσέλσι ήδη σχεδιάζει τις μεταγραφικές της κινήσεις εν όψει καλοκαιριού. Προτεραιότητά της είναι η απόκτηση ενός σέντερ φορ στον οποίο θα μπορέσει να βασιστεί στο παρόν και στο μέλλον και φαίνεται πως θα κοιτάξει - και πάλι - στη... γνώριμη γωνιά της Μπράιτον.

Οι Μπλε τα τελευταία χρόνια έχουν μεταφέρει από το Σάσεξ στο Λονδίνο τους Κουκουρέγια, Γκρέιαμ Πότερ και Καϊσέδο και έχουν συνδεθεί με αρκετά ακόμα από τα διαμάντια των Γλάρων. Ο μέσος από το Εκουαδόρ μάλιστα, έγινε το καλοκαίρι η πιο ακριβή μεταγραφή της Premier League, αλλά αυτό ίσως να μην ισχύσει για πολύ.

