Η Μπράιτον και ο Ίβαν Φέργκιουσον ανανέωσαν την συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η Μπράιτον συνεχίζει τον «χορό» των ανανεώσεών της, αφού μετά την υπογραφή νέων συμβολαίων με τους Στιλ και Μιτόμα, προχώρησε και στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Ίβαν Φέργκιουσον.

Ο 19χρονος Ιρλανδός επιθετικός, παρ' ότι είχε υπογράψει ανανέωση τον περασμένο Απρίλιο μέχρι το 2028, επέκτεινε την συνεργασία του με τους «γλάρους» κατά ένα χρόνο κερδίζοντας φυσικά βελτιωμένες απολαβές.

Κάπως έτσι η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι τον επιβράβευσε για την απόδοσή του και την εξαιρετική εικόνα που παρουσιάζει φέτος στο χορτάρι έχοντας πραγματοποιήσει 14 συμμετοχές, στις οποίες έχει σημειώσει πέντε γκολ στα 634 λεπτά που έχει αγωνιστεί.

Evan is here to stay! 🤝 2⃣0⃣2⃣9⃣ pic.twitter.com/SmuksmQ22e