Ο 21χρονος μέσος θα γίνει κάτοικος «Στάμφορντ Μπριτζ» για οκτώ χρόνια, με οψιόν για ένα ακόμη έτος, μόλις ολοκληρωθούν οι ιατρικές εξετάσεις.

Η Τσέλσι ήρθε σε συμφωνία με την Μπράιτον το βράδυ της Κυριακής (13/08) για την καταβολή 133 εκατομμυρίων για τον Μοϊσές Καϊσέδο καταρρίπτοντας το ρεκόρ μεταγραφών για την Premier League για δεύτερη φορά μέσα σε οκτώ μήνες. Ο 21χρονος θα ενταχθεί στην ομάδα του δυτικού Λονδίνου με οκταετές συμβόλαιο, με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.

Ο νεαρός μέσος θα περάσει τις καθιερωμένες ατρικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο εκτός έδρας παινχίδι με τη Γουέστ Χαμ, όπου είναι πιθανό να παραταχθεί στην ίδια ενδεκάδα με με τον Έντσο Φερνάντες, τη μεταγραφή του Ιανουαρίου, που κόστισε στους «μπλε» 122 εκατομμύρια ευρώ όταν ήρθε από την Μπενφίκα - τότε ρεκόρ στη Βρετανία.

Η συμφωνία με τον Καϊσέδο θα ανεβάσει τις δαπάνες για μεταγραφές σε πάνω από 800 εκατομμύρια λίρες (927 εκατ. ευρώ) για την κοινοπραξία Todd Boehly-Clearlake Capital από τότε που ανέλαβε την ιδιοκτησία της Τσέλσι τον περασμένο Μάιο. Ενώ εξ' αυτών σχεδόν 200 εκατομμύρια λίρες (231 εκατ. ευρώ) έχουν δωθεί στην Μπράιτον.

BREAKING: Moisés Caicedo to Chelsea, here we go! Agreement reached and sealed right now — it’s gonna British record transfer fee 🚨🔵🇪🇨 #CFC



£115m fee plus sell-on clause included for Brighton.



Medical tests, booked.



Caicedo will sign until June 2031 with option until 2032. pic.twitter.com/7O8whsRLdK