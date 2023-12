Σύμφωνα με τη Daily Mail μετά και τη συντριβή της Νότιγχαμ Φόρεστ από τη Φούλαμ ο Στιβ Κούπερ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου. Φαβορί Ζουλιέν Λοπετέγκι και Μάρκο Σίλβα.

Σε δύσκολη θέση ο Στιβ Κούπερ. Σύμφωνα με τη Daily Mail μετά και τη συντριβή της Νότιγχαμ Φόρεστ από τη Φούλαμ με 5-0 ο Ουαλός τεχνικός βρίσκεται κοντά στην πόρτα της εξόδου και αναμένονται άμεσες εξελίξεις.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ υπάρχουν δυο φαβορί για τη διαδοχή του Κούπερ στον πάγκο της Reds. Από τη μια ο πιο προσιτός Ζουλιέν Λοπετέγκι, ο οποίος αποχώρησε από τη Γουλβς τον περασμένο Αύγουστο και η σαφώς πιο δύσκολη περίπτωση είναι αυτή του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Φούλαμ έως το 2026.

