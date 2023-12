Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ισχυρός άνδρας της Φόρεστ, σύμφωνα με τα αγγλικά ρεπορτάζ αποχώρησε από το γήπεδο νωρίτερα και ενώ η ομάδα του έχασε με 5-0 από τη Φούλαμ.

Χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ του Sky Sports, Μαξ Χάγιες, μετέδωσε την πληροφορία πώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν έμεινε έως στο τέλος του αγώνα της Φόρεστ με τη Φούλαμ με την ομάδα του Νότιγχαμ να γνωρίζει τη βαριά ήττα με σκορ 5-0. Ο Στιβ Κούπερ έχει μία νίκη στα τελευταία έντεκα παιχνίδια και το μέλλον του είναι πιο δύσκολο από ποτέ στον πάγκο της Φόρεστ.

