Στο Λονδίνο θα συνεχίσει τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα, ο οποίος επέκτεινε το συμβόλαιό του με τη Φούλαμ.

Φούλαμ και Μάρκο Σίλβα συνεχίζουν μαζί ως το 2026! Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού δείχνει να έχει βρει την ποδοσφαιρική του Ιθάκη στο Δυτικό Λονδίνο και από όσο φαίνεται θα παραμείνει σε αυτή τουλάχιστον για τρία ακόμα χρόνια, αφού η Φούλαμ ανακοίνωσε πως «έδεσε» τον Πορτογάλο τεχνικό με τριετή επέκταση του συμβολαίου του. Στην ανακοίνωσή της μάλιστα χαρακτήρισε τον άλλοτε «ερυθρόλευκο» ως «genius».

Ο Σίλβα το 2019 έμεινε άνεργος για 19 μήνες, ωστόσο φρόντισε να εκμεταλλευτεί τον χρόνο και να επανέλθει δριμύτερος. Και αυτό έκανε στο «Κρέιβεν Κότατζ». Στην πρώτη του σεζόν με τη Φούλαμ... σάρωσε τα πάντα στην Championship και κέρδισε επιβλητικά την άνοδο στην Premier League, στην οποία μάλιστα έμεινε με ιδιαίτερη άνεση. Πέρυσι, οι Κότατζερς τερμάτισαν στην 10η θέση και φέτος βρίσκονται στη 13η. Σε 105 παιχνίδια με τη Φούλαμ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Πορτογάλος μετρά 52 νίκες, 19 ισοπαλίες και 34 ήττες.

We're delighted to announce that Marco Silva has signed a new contract!



