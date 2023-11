Ο γνωστός οπαδός της Γουέστ Χαμ, Κρις Νολ, ο οποίος έγινε σύμβολο των «σφυριών» λόγω των επεισοδίων στον ημιτελικό του Conference League με την Άλκμααρ, υπέστη εγκεφαλικό στη δουλειά και έμεινε παράλυτος.

Θλίψη στην οικογένεια της Γουέστ Χαμ. Ο γνωστός οπαδός των «σφυριών», Κρις Νολ, ή αλλιώς Knollsy, ο οποίος αντιμετώπισε μόνος του τον περασμένο Μάιο τους χούλιγκαν της Άλκμααρ στον ημιτελικό του Conference League, έμεινε παράλυτος μετά από εγκεφαλικό που υπέστη στη δουλειά του.

Ο συγκεκριμένος οπαδός των «σφυριών» ήταν αυτός που ερχόμενος στα χέρια με τους φίλους της Άλκμααρ, δεν φοβήθηκε να τα βάλει μόνος του κόντρα σε όλους, προστατεύοντας τις οικογένειες που ήταν στο συγκεκριμένο σημείο της κερκίδας.

West Ham fan "Knollsy" protecting the family stand and fending off AZ ultras

pic.twitter.com/C7XoXlxBBa