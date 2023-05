Οι οργανωμένοι της Άλκμααρ επιχείρησαν να επιτεθούν στους παίκτες της Γουέστ Χαμ και τις οικογένειές τους μετά το τέλος του ματς, αλλά δεκάδες εξ αυτών βρήκαν τον... δάσκαλό τους σε δύο ηρωικούς οπαδούς των Λονδρέζων που τους εξουδετέρωναν έναν-έναν!

Η ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League ανάμεσα σε Άλκμααρ και Γουέστ Χαμ στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οι ultras των γηπεδούχων.

Μετά τον αποκλεισμό της ομάδας τους, μεγάλη μερίδα οργανωμένων της AZ επιχείρησαν «ντου» στην εξέδρα των Λονδρέζων όπου βρίσκονταν μεταξύ άλλων και οι οικογένειες των παικτών, προκαλώντας χάος στο «AFAS Stadion» και την επέμβαση της αστυνομίας. Αυτοί που προστάτευσαν και με το παραπάνω, όμως, το κοινό των Χάμερς δεν ήταν οι αστυνομικοί, αλλά δύο «die-hard» υποστηρικτές του συλλόγου!

Συγκεκριμένα, ένας αρκετά γνωστός οπαδός στις τάξεις των οργανωμένων της Γουέστ Χαμ με το παρατσούκλι «Knollsy», κάτι σαν το αντίστοιχο «Βουνό» στα ελληνικά, παρέα με έναν έτερο ηρωικό φίλο της Γουέστ Χαμ, έστησαν «μπλόκο» στη σκάλα που οδηγούσε στην κερκίδα και τα έβαλαν με δεκάδες ultras της Άλκμααρ, εξουδετερώνοντας έναν-έναν με μπουνιές και κλωτσιές και θυμίζοντας ταινία δράσης!

