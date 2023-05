Ο Κρις Νολ διάσημος στις τάξεις των οργανωμένων της Γουέστ Χαμ από τη δεκαετία του '80, είναι γνωστός ως «Knollsy» και πλέον «Άγγελος της Άλκμααρ», αφού υπερασπίστηκε σχεδόν μόνος του την οικογενειακή κερκίδα που προοριζόταν για τους φίλους των «Χάμερς».

Οι εικόνες από την επίθεση των οργανωμένων οπαδών της Άλκμααρ στις οικογένειες των παικτών της Γουέστ Χαμ έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στις περισσότερες διακρίνεται ένας θηριώδης υποστηρικτής των Λονδρέζων με σκισμένη φανέλα να παλεύει μαζί με ακόμα έναν να συγκρατήσουν το πλήθος χούλιγκανς και να προστατέψουν τις οικογένειες των ποδοσφαιριστών των «Χάμερς».

Ο «Knollsy» όπως είναι γνωστός ο πρώτος στις τάξεις των οργανωμένων της Γουέστ Χαμ αναρρώνοντας από χειρουργική επέμβαση στο ισχίο περιέγραψε στην «The Telegraph» πώς τα έβαλε με την ορδή των ultras της Άλκμααρ επειδή «δεν ανέχεται τους νταήδες». Ο Κρις Νολ όπως είναι το πραγματικό του όνομα, είναι 58 ετών, ηλεκτρολόγος κι επί χρόνια παρών στις κερκίδες των «Χάμερς» και δεν αποδέχεται τους χαρακτηριμούς «ήρωας» ή «Άγγελος της Άλκμααρ».

«Δεν είμαι ήρωας είμαι πατέρας τεσσάρων παιδιών από το Hampton του Middlesex. Ήταν απλά μια ενστικτώδης αντίδραση, απλώς το έκανα. Ήξερα ότι έπρεπε να κάνεις κάτι, γιατί αν δεν προσπαθούσες να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, θα ήμασταν στη λάθος πλευρά ενός αρκετά άσχημου ξυλοδαρμού, απλά τους υπερασπίστηκα όσο καλύτερα μπορούσα».

«Ήξερα ότι κάτι επρόκειτο να συμβεί. Ήταν είτε να μην κάνω τίποτα και πιθανώς να φάω λίγο ξύλο είτε να κάνω κάτι γι' αυτό. Οπότε πήρα το πλεονέκτημα και στάθηκα στο κάτω μέρος της σκάλας, όπου ήξερα ότι έπρεπε να ανέβουν», περιέγραψε για το συμβάν, ενώ για τους επαίνους που λαμβάνει τόνισε: «Με κάνει πολύ περήφανο, το να λαμβάνεις ένα μήνυμα από έναν παίκτη είναι πραγματικά υπέροχο. Και πολλή αναγνώριση από άλλους ανθρώπους. Αλλά αυτό έγινε σε αμυντικό πλαίσιο, δεν ήταν μια πράξη επιθετικότητας.

Έφτασαν κάτω από τα 50 μέτρα από εμάς, οπότε ήταν απλά μια υπόθεση περιορισμού της ζημιάς βασικά. Έχω τέσσερα παιδιά και απλά δεν ανεχόμαστε τους νταήδες ή κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που προσπάθησα να προωθήσω στη ζωή μου ότι δεν ανέχεσαι τους νταήδες. Εγώ δεν τους ανέχομαι, τα παιδιά μου δεν τους ανέχονται. Απλά σκέφτηκα ότι η καλύτερη μορφή άμυνας είναι να επιτεθείς. Μπορούσες να δεις ότι είχαν πρόθεση να προκαλέσουν προβλήματα και δεν ήθελα να φτάσουν σε αυτούς που ήταν πίσω μας», πρόσθεσε.

Knollsy the legend. Stopped the home fans from getting to the players’ families. Give him a ticket for the final @WestHam @WestHamHelp @AwayDays_ #COYI pic.twitter.com/Rs8RhTvU1m