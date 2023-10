Μόνο αυτός και ο Μέσι: Το τρομερό ρεκόρ του Αζάρ

Ποιο είναι το κοινό ρεκόρ που κατέχουν μονάχα οι Έντεν Αζάρ και Λιονέλ Μέσι.

Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία, μόλις 32 ετών πήρε ο Εντέν Αζάρ. Ο Βέλγος που μεγαλούργησε στο Λονδίνο με τη φανέλα της Τσέλσι, αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, μετά από μια πολύ δύσκολη τετραετία στη Μαδρίτη, όπου το όνειρο του να παίξει στη Ρεάλ, μετατράπηκε σε εφιάλτη...

Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ταλέντο και την ποιότητα του Βέλγου σταρ. Ο Αζάρ της Τσέλσι ήταν ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της γενιάς του, αποδεικνύοντας το πάρα πολλές φορές μέσα στο χορτάρι.

Μάλιστα, ο Βέλγος «μάγος» έχει καταφέρει να καταγράψει μια μοναδική επίδοση, την οποία μόνο ο Λιονέλ Μέσι έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να την ξεπεράσει. Πιο συγκεκριμένα, από τη σεζόν 2006-07, μόνο οι Μέσι και Αζάρ έχουν καταφέρει να μετρήσουν 15+ γκολ και 15+ ασίστ -σε επίπεδο πρωταθλήματος- πάνω από μια φορά.

Since 2006/07 at least, only two players have scored 15+ goals and provided 15+ assists in multiple big-five European league seasons.



Lionel Messi

◉ 2010/11

◉ 2011/12

◉ 2014/15

◉ 2015/16

◉ 2019/20

◉ 2022/23



Eden Hazard

◉ 2011/12

◉ 2018/19



The Dribble Kings. 👑 pic.twitter.com/zlTT6PH71W