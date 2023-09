Σύμφωνα με το «Athletic» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έθεσε εκτός ομάδας τον Τζέιντον Σάντσο επειδή ο Άγγλος εξτρέμ αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη από τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Μετά τον Άντονι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άφησε εκτός ομάδας και τον Τζέιντον Σάντσο. Οι Κόκκινοι Διάβολοι ανακοίνωσαν πως ο διεθνής Άγγλος εξτρέμ μέχρι νεωτέρας θα προπονείται χωριστά από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, όμως αυτό που έγινε γνωστό ετεροχρονισμένα είναι πως ο 23χρονος «κλώτσησε» τη δεύτερη ευκαιρία του.

Όπως αποκάλυψε το «Athletic» το «πειθαρχικό παράπτωμα» που αναφέρεται στην ενημέρωση είναι πως αρνήθηκε να απολογηθεί στον Έρικ Τεν Χαγκ για την ανάρτηση που έκανε εναντίον του προπονητή του μετά την ήττα από την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Η διοίκηση του κλαμπ προσπάθησε να τον πείσει να απολογηθεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα και συνεπώς η τιμωρία του ήταν... μονόδρομος.

