Τετ α τετ θα έχουν τη Δευτέρα (11/09) οι Τζέιντον Σάντσο και Έρικ Τεν Χαγκ μετά την πολυσυζητημένη δημόσια τοποθέτηση του Άγγλου εξτρέμ, με το ρεπορτάζ της Telegraph ωστόσο να αναφέρει πως είναι από δύσκολο ως απίθανο οι δύο άνδρες να τα βρουν.

Δεν δείχνει να υπάρχει γυρισμός για τον Τζέιντον Σάντσο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δύο χρόνια αφού οι Κόκκινοι Διάβολοι έβγαλαν από τα ταμεία τους 85 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον Άγγλο εξτρέμ, το αν θα αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα τους εξακολουθεί να φαντάζει αβέβαιο.

Ο 23χρονος πριν μερικές ημέρες ξέσπασε κατά του Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος τον είχε αφήσει εκτός αποστολής στο ντέρμπι κόντρα στην Άρσεναλ δηλώνοντας πως δεν προπονείται όπως πρέπει, με τη δημόσια τοποθέτησή του του πάντως να προκαλεί εντυπώσεις και να διχάζει τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Όπως φαίνεται βέβαια, ο Σάντσο ενδέχεται να πληρώσει με το ακριβότερο τίμημα τα λόγια του. Σύμφωνα με την Telegraph, οι δύο άνδρες θα έχουν τετ α τετ τη Δευτέρα (12/09), στο οποίο αναμένεται να συζητήσουν τα γεγονότα των επεισοδιακών τελευταίων ημερών.

