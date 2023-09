Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με ανακοίνωση της έκανε γνωστό πως ο Τζέιντον Σάντσο θα προπονείται εκτός ομάδας για λόγους πειθαρχίας.

Μετά τον Άντονι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έθεσε ακόμα έναν εξτρέμ της εκτός ομάδας, μέχρι νεωτέρας. Οι Κόκκινοι Διάβολοι με ανακοίνωση τους έκαναν γνωστό πως ο Τζέιντον Σάντσο θα προπονείται από εδώ και στο εξής χωριστά από την υπόλοιπη ομάδα.

Ο 23χρονος πριν μερικές ημέρες ξέσπασε κατά του Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος τον είχε αφήσει εκτός αποστολής στο ντέρμπι κόντρα στην Άρσεναλ δηλώνοντας πως δεν προπονείται όπως πρέπει. Μάλιστα δημοσιεύματα έκαναν λόγο πως δεν είναι ιδιαίτερα... δημοφιλής στα αποδυτήρια.

«Ο Τζέιντον Σάντσο θα παραμείνει σε προσωπικό πρόγραμμα προπονήσεων μακριά από την υπόλοιπη ομάδα, ενώ αναμένεται απόφαση για ζήτημα πειθαρχίας» αναφέρει η ανακοίνωση του κλαμπ.

