Η Νότιγχαμ Φόρεστ προσπάθησε να υπογράψει τον Τρέβο Τσαλόμπα, καταθέτοντας πρόταση ύψους 25 εκατ. την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, αλλά ο παίκτης προτίμησε να παραμείνει στην Τσέλσι.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε φοβερό ντεμαράζ την τελευταία ημέρα των μεταγραφών και ανακοίνωσε πέντε κινήσεις, με σπουδαιότερη εξ αυτών εκείνη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος θα είναι πλέον ο φύλακας άγγελός της.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, στην deadline day, κατέθεσε στην Τσέλσι πρόταση ύψους 25 εκατομμυρίων για τον Τρέβο Τσαλόμπα με τους «Μπλε» να δίνουν το «οκ», αλλά ο παίκτης προτίμησε να παραμείνει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων με την Μπάγερν Μονάχου.

