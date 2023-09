Πρωταγωνίστρια στην τελευταία μέρα των μεταγραφών ήταν η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία ανακοίνωσε συνολικά οκτώ παίκτες, κάνοντας φινάλε με τον δανεισμό του Ντιβόκ Οριγκί και την αγορά-ρεκόρ του Ιμπραχίμ Σανγκαρέ από την PSV!

Πέρυσι έβαλε από νωρίς μπρος τις μηχανές και ως προβιβασμένη στην Premier League «σάρωσε» στις μεταγραφές, αποκτώντας συνολικά 30 παίκτες. Φέτος, άργησε πολύ περισσότερο να κάνει το «μπαμ», αλλά έστω και στο... παρά πέντε η Νότιγχαμ Φόρεστ πραγματοποίησε εντυπωσιακό ντεμαράζ και φύλαξε το καλύτερο για το τέλος.

Μέσα στη διάρκεια της deadline day η Φόρεστ πήρε όχι έναν, ούτε δύο, αλλά οκτώ ποδοσφαιριστές με πιο αξιοσημείωτη ασφαλώς του Οδυσσέα Βλαχοδήμου από την Μπενφίκα αντί 9 εκατ. ευρώ. Είχαν προηγηθεί οι δυναμικές κινήσεις με τον Χάντσον-Οντόι και τον Νούνο Ταβάρες (Ντομίνγκες, Μουρίγιο οι άλλοι δύο), αλλά η βραδιά αποδείχθηκε μεγάλη για τους Κόκκινους οι οποίοι κοντά στην εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου ανακοίνωσαν τον δανεισμό του Ντιβόκ Οριγκί αλλά και τη νέα ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας τους με τον Ιμπραχίμ Σανγκαρέ!

Ο έμπειρος Βέλγος στράικερ επέστρεψε στην Premier League για χάρη της Φόρεστ με τη μορφή δανεισμού από τη Μίλαν και οψιόν αγοράς στα 5 εκατ. ευρώ, για να ακολουθήσει το μεγάλο χτύπημα με την απόκτηση του 25χρονου Ιβοριανού χαφ της PSV, ο οποίος στη διάρκεια του καλοκαιριού «έπαιξε» δυνατά για την Μπάγερν Μονάχου αλλά και για τη Λίβερπουλ.

Το κόστος έφτασε τα 35 εκατ. ευρώ, θέτοντας νέο ρεκόρ καθώς η μέχρι πρότινος ακριβότερη αγορά της Νότιγχαμ ήταν αυτή του Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ την περασμένη σεζόν (29,5 εκατ. ευρώ).

Εκτός αυτών των δύο, αργά το βράδυ ανακοινώθηκε και η απόκτηση του 21χρονου στόπερ της Νόριτς, Άντριου Ομομπαμιντέλε.

