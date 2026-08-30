Την περίπτωση του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι εξετάζει η Νότιγχαμ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει βγει στην αγορά και ψάχνει μια αξιόπιστη λύση για κάτω από την εστία της, σύμφωνα με το Ματέο Μορέτο φαίνεται πως έχει βρει αυτό που ψάχνει στο πρόσωπο του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι.

Ο 25χρονος Γεωργιανός ανήκει στη Λίβερπουλ, όμως η παρουσία του Άλισον τον κρατάει μακριά από τη βασική ενδεκάδα. Αυτό είναι κάτι που δεν φαίνεται να τον ικανοποιεί, με τη Νότιγχαμ να θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να τον φέρει στο City Ground.

Ο Ματέο Μορέτο αποκάλυψε πως οι Reds έχουν ήδη βάλει τον Μαμαρντασβίλι ψηλά στη λίστα τους και θέλουν να προχωρήσουν την υπόθεση πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο.

Να θυμίσουμε πως ο Γεωργιανός πήγε στην ομάδα του Μερσεισαιντ το καλοκαίρι του 2024, μετά την εξαιρετική του παρουσία στη Βαλένθια. Μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί 10 φορές στην Premier League, παίρνοντας τις περισσότερες ευκαιρίες την περασμένη σεζόν, όταν ο Άλισον αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού.