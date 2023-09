Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την αγορά του Οδυσσέα Βλαχοδήμου από την Μπενφίκα. Τετραετές το συμβόλαιο του διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα.

Μετά τη μεταγραφή του Ντίνου Μαυροπάνου στην Γουέστ Χαμ ακόμα ένας διεθνής Έλληνας συνεχίζει την καριέρα του στην Premier League. Λίγα λεπτά μετά την εκπνοή της «deadline day» των μεταγραφών η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την αγορά του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.

Nottingham Forest is delighted to announce the signing of Odysseas Vlachodimos on a four-year deal ✍️#NFFC | #WelcomeOdysseas 🇬🇷 pic.twitter.com/GcjphOqqrX