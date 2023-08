Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει να «χτυπάει» σε πολλαπλά μέτωπα τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών αλλού επιτυχώς και αλλού όχι.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του προπονητή της ομάδας, Στιβ Κούπερ η Νότιγχαμ είναι κοντά στο να κλείσει τον 23χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Νούνο Ταβάρες της Άρσεναλ ως δανεικό και τον 21χρονο Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό της Κορίνθιανς, Μουρίγιο. Ταυτόχρονα, ο Λιούις Ο' Μπράιεν αποχώρησε από την ομάδα, αφού θα αγωνιστεί ως δανεικός στην Μίντλεσμπρο.

Φυσικά τα «Tricky Trees» δεν μένουν εκεί. Δουλεύουν την περίπτωση του Κάλουμ Χάντσον-Όντοϊ για την ενίσχυση στις θέσεις των εξτρέμ. Παράλληλα, σήμερα η Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθε σε συμφωνία με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και προσπαθεί να κάνει το ίδιο και με την Μπενφίκα. Νωρίτερα μέσα στην μέρα έκλεισε και το deal με την Μπολόνια για τον Ντομίνγκες για τον οποίο θα δώσει 9-10 εκατ. ευρώ ενώ ως δανεικός στην ιταλική ομάδα θα πάει και ο Φρόιλερ.

Σύμφωνα δε με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φόρεστ «κυνηγάει» και την περίπτωση του Ιμπραΐμ Σανγκαρέ.

Nottingham Forest are pushing in talks with PSV Eindhoven for Ibrahima Sangaré. Negotiations ongoing today in London 🚨🔴🌳 #NFFC



Sangaré out and Lozano in could be key part of the domino for Johan Bakayoko to leave PSV. pic.twitter.com/miNSMBhphw