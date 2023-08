Κοντά στην απόκτηση του Μίτσι Μπατσουαγί είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ, που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Φενερμπαχτσέ για τον Βέλγο επιθετικό.

Ο Αβονίγι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με 3 γκολ σε 3 φετινές εμφανίσεις, όμως η Νότιγχαμ Φόρεστ δείχνει έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω την επιθετική της γραμμή με μια σημαντική προσθήκη.

Ο λόγος για τον Μίτσι Μπατσουαγί που έχει σημαντική εμπειρία από την Premier League, μετρώντας 15 γκολ και 5 ασίστ σε 77 συνολικά συμμετοχές με Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας.

Όπως μεταδίδει το Foot Mercato, οι Ρεντς βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη Φενερμπαχτσέ για τη μεταγραφή του Βέλγου, με τον ίδιο το παίκτη να έχει ήδη πει το «ναι» στον σύλλογο από το Νότιγχαμ! Με βάση τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι, το deal θα αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

