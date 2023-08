Η Νότιγχαμ Φόρεστ τα βρήκε με την Μπολόνια για Ντομίνγκες και Φρόιλερ

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Νότιγχαμ Φόρεστ συμφώνησε με την Μπολόνια για την απόκτηση του Νικολάς Ντομίνγκες, αλλά και για την παραχώρηση του Φρόιλερ.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αποκάλυψε πως το επικείμενο deal μεταξύ της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Μπολόνια, που δουλεόταν εδώ και αρκετές μέρες, τελικά έκλεισε, με το αγγλικό κλαμπ να καλείται να καταβάλει 9-10 εκατ. ευρώ στον ιταλικό σύλλογο, ώστε να κάνει δικό του τον Νικολάς Ντομίνγκες.

Ο 25χρονος Αργεντινός κεντρικός μέσος αναμένεται να περάσει ιατρικές εξετάσεις κι έπειτα να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τα «Tricky Trees». Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 34 συμμετοχές σκοράροντας τρία γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στα 2.484 λεπτά που έπαιξε.

Το αντίθετο δρομολόγιο με τον Ντομίνγκες θα ακολουθήσει ο Ρέμο Φρόιλερ. Ο 31χρονος Ελβετός κεντρικός μέσος θα πάει στην Μπολόνια ως δανεικός, με την συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς, το ύψος της οποίας είναι άγνωστο ακόμη. Η Νότιγχαμ απέκτησε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή μόλις πέρυσι από την Αταλάντα αντί 9 εκατ. ευρώ, αλλά δεν ικανοποίησε τον Στιβ Κούπερ με την παρουσία του. Πραγματοποίησε συνολικά 33 συμμετοχές χωρίς να σκοράρει κάποιο τέρμα ή να δώσει κάποια ασίστ στα 2.581 λεπτά που αγωνίστηκε.

Nico Dominguez, set for medical tests at Nottingham Forest after deal agreed on fee close to €9/10m from Bologna 🔴🌳🇦🇷 #NFFC



Remo Freuler, already in Italy - arrived overnight as he's leaving Forest and joining Bologna on loan with buy option clause deal. pic.twitter.com/fC8TnIit5p