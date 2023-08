Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος συμφώνησε τους προσωπικούς όρους με τη Νότιγχαμ Φόρεστ!

Τα τελευταία 24ωρα τόσο τα πορτογαλικά media όσο και τα Μέσα στην Αγγλία θεωρούν σχεδόν «τελειωμένη» την μετακίνηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη Νότιγχαμ Φόρεστ και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Έλληνας διεθνής πορτιέρε και το club ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη έχουν συμφωνήσει για τους προσωπικούς όρους, όσο οι διαπραγματεύσεις με την Μπενφίκα να συνεχίζονται.

Understand Odisseas Vlachodimos has agreed personal terms with Nottingham Forest 🚨🔴🌳 #NFFC



Negotiations ongoing with Benfica to reach an agreement between clubs. pic.twitter.com/4gnro1YA06