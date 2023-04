Ο στόπερ της Μπρέντφορντ, Μπεν Μι, έφερε στο φως τον... ύπουλο τρόπο με τον οποίο ο Έρλινγκ Χάαλαντ επιχειρεί να «χαλάει» τη συγκέντρωση των αντίπαλων κεντρικών αμυντικών μέσα στο παιχνίδι.

Σιγά σιγά τα... μυστικά του ασταμάτητου Έρλινγκ Χάαλαντ των 47 γκολ φέτος γίνονται γνωστά! Πριν λίγο καιρό με ανάρτησή του, ο ίδιος αναφέρθηκε στο... μαγικό του φίλτρο, το γάλα, όμως ο Μπεν Μι προχώρησε και σε μια ακόμα αποκάλυψη.

Ο στόπερ της Μπρέντφορντ εμφανίστηκε σε εκπομπή του Sky Sports και ο Τζέιμι Κάραχερ τον ρώτησε πώς αντιμετώπισε το θωρηκτό από τη Νορβηγία στη νίκη των Μελισσών απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι τον Νοέμβριο.

Μιλώντας για τον 22χρονο στράικερ λοιπόν, ο Άγγλος στάθηκε στα... τσιμπήματα που δέχθηκε, στην προσπάθεια του Χάαλαντ να τον αποσυντονίσει.

«Είναι ένα δυνατό παιδί, υπήρχαν μερικά σπρωξίματα μεταξύ μας αλλά κυρίως αρκετά τσιμπήματα. Ειδικά από τη δική του μεριά, αλλά δεν με πείραξε», δήλωσε ο Μι.

Mee 🗣️ "Little pinches here and there between me and him." 😅



Carra 🗣️ "You or him?"



Mee 🗣️ "More him to be fair." 🤣



Ben Mee shares his experience defending against Erling Haaland pic.twitter.com/i5c9UESIwk