Με τον «killer» Ιβάν Τόνεϊ να σκοράρει δις, η Μπρέντφορντ πήρε σπουδαίο διπλό στο 90+8' κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι και της έκοψε το εντός έδρας αήττητο των 20 αγώνων, χρίζοντας την Άρσεναλ πρωτοπόρο μέχρι τα Χριστούγεννα, μετά από 15 χρόνια!

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ δεν είχε θέση γι' αυτόν στην αποστολή της Αγγλίας για τον Μουντιάλ. Δεν είχε θέση για τον πρώτο Άγγλο σκόρερ της φετινής Premier League μετά τον Χάρι Κέιν. Ο Ιβάν Τόνεϊ, όμως, φρόντισε να αποδείξει με το... καλησπέρα πόσο λάθος έκανε ο ομοσπονδιακός προπονητής. Και την πλήρωσε η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία είδε το αήττητο εντός έδρας σερί των 20 αγώνων ανεξαρτήτως διοργάνωσης από τον περασμένο Φεβρουάριο να καταρρέι στο 90+8', όταν ο «killer» της Μπρέντφορντ σφράγισε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ το μυθικό διπλό για τις Μέλισσες. Κάνοντας παράλληλα χαρούμενη την Άρσεναλ, η οποία θα είναι σίγουρα πρωτοπόρος μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου και θα κάνει Χριστούγεννα στην κορυφή για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια και τη σεζόν 2007/08!

IVAN TONEY WINNER GOAL IN THE 98TH MINUTE VS MANCHESTER CITY pic.twitter.com/NxZdxgoZeN