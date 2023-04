Ο Ερλινγκ Χάαλαντ, στην πρώτη του σεζόν στην Premier League έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και τα επιτεύγματά του έχουν ένα μεγάλο μυστικό, το οποίο κρύβεται στο... γάλα του!

«Πιες το γάλα σου να μεγαλώσεις», μας έλεγαν όταν ήμασταν μικροί. Στην περίπτωση του Χάαλαντ, πρέπει αν του έλεγαν «πιες το γάλα σου για να σκοράρεις χωρίς σταματημό».

Ο Νορβηγός με το γκολ του κόντρα στη Μπάγερν έφτασε τα 45 φέτος σε όλες τις διοργανώσεις κι έγινε ο ποδοσφαιριστής της Premier League με τα περισσότερα τέρματα σε μια αγωνιστική περίοδο!

Λίγο αργότερα... αποκάλυψε και το μυστικό του. Κι αυτό δεν είναι άλλο από το γάλα που πίνει. Ο επιθετικός των «πολιτών», ανέβασε σχετικές φωτογραφίες του στα social media με τη λεζάντα: «Εγώ και το μαγικό μου φίλτρο».

Me and my magic potion 🥛💪🏻 pic.twitter.com/Bunvm6e9tB