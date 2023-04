Με τον Φρανκ Λάμπαρντ στο τιμόνι θα ολοκληρώσει τη σεζόν η Τσέλσι, καθώς ο παλαίμαχος θρύλος του κλαμπ ανακοινώθηκε κι επίσημα ως υπηρεσιακός coach των Μπλε.

Πέρασαν κάτι παραπάνω από 26 μήνες από την ημέρα που η προπονητική θηεία του Φρανκ Λάμπαρντ στην Τσέλσι έλαβε τέλος. Ήταν Ιανουάριος του 2021 όταν ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς αποφάσισε την απομάκρυνση του σπουδαίου παλαίμαχου μέσου των Μπλε και την πρόσληψη του Τόμας Τούχελ, με τον οποίο οι Λονδρέζοι έφτασαν εν τέλει στην κατάκτηση του Champions League.

Πλέον, ο Λάμπαρντ βρίσκεται και πάλι στο κατώφλι του «Στάμφορντ Μπριτζ», έτοιμος να υπηρετήσει την αγαπημένη του ομάδα στον ρόλο του υπηρεσιακού τεχνικού μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε κι επίσημα την πρόσληψη του «Φράνκι» για το επόμενο δίμηνο, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και των αποτελεσμάτων ώστε να προλάβουν οι Μπλε το τρένο της Ευρώπης και να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στο Champions League.

Ο Λάμπαρντ έρχεται να καλύψει προσωρινά μόνο το κενό που άφησε η απόλυση του Γκρέιαμ Πότερ, αν και νωρίτερα τη φετινή σεζόν μεσολάβησε η δική του απόλυση από την Έβερτον (μία από τις 12 της φετινής Premier League, αριθμός ρεκόρ). Το πρωί της Πέμπτης διηύθυνε μάλιστα και την πρώτη του προπόνηση σε αυτή τη δεύτερη, «ειδικών συνθηκών» θητεία. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο υπενθυμίζεται ότι «παίζει» δυνατά ως τώρα το όνομα του Λουίς Ενρίκε.

Συνολικά στην πρώτη του θητεία, ο Λάμπαρντ κάθισε στην άκρη του πάγκου σε 84 αναμετρήσεις, με ρεκόρ 44 νίκες, 17 ισοπαλίες και 23 ήττες (ποσοστό νίκης 52,4%).

«Εύκολη απόφαση για μένα, είναι ο σύλλογός μου. Είμαι επίσης πολύ πρακτικός άνθρωπος. Ακολούθησα διαφορετικό μονοπάτι από τότε που έφυγα από την Τσέλσι, αλλά επέστρεψα γιατί μου ζητήθηκε και το έκανα με την πεποίθηση ότι μπορώ να βοηθήσω μέχρι το τέλος της σεζόν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την ευκαιρία και ευγνωμωνώ τη διοίκηση. Έχω καλή γνώση της ομάδας, του προπονητικού κέντρου, του γηπέδου και των φιλάθλων και θα κάνω το καλύτερο δυνατό», ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώτες δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου.



Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝