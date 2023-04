Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Φρανκ Λάμπαρντ είναι κοντά στο να επιστρέψει στην Τσέλσι ως υπηρεσιακός προπονητής μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Και από το πουθενά... Φρανκ Λάμπαρντ! Η Τσέλσι είχε ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας τόσο με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν όσο και με τον Λουίς Ενρίκε, όμως φαίνεται πως τελικά οι Μπλε θα πορευτούν μέχρι το τέλος της σεζόν με τον άλλοτε αρχηγό τους αλλά και προπονητή τους ως υπηρεσιακό, με τον ίδιο να είναι πρόθυμος να αναλάβει άμεσα.

Σύμφωνα τόσο με τον Guardian όσο και με το Athletic οι δυο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και είναι κοντά σε συμφωνία για συνεργασία μέχρι το καλοκαίρι. Μάλιστα δεν αποκλείεται ο Βρετανός «legend» των Λονδρέζων να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της Τσέλσι στο παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στη Γουλβς για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Ως ποδοσφαιριστής ο Λάμπαρντ υπηρέτησε την Τσέλσι για 13 χρόνια, από το 2001 μέχρι το 2014. Με τους Μπλε αγωνίστηκε σε 648 παιχνίδια, με 211 γκολ, 145 ασίστ και σήκωσε μεταξύ τρία πρωταθλήματα, τέσσερα FA Cup, δυο League Cup, ισάριθμα Super Cup Αγγλίας, ένα Europa League και ένα Champions League.

Ως προπονητής ανέλαβε το καλοκαίρι του 2019 και απολύθηκε τον Γενάρη του 2021, αφήνοντας τη θέση του στον Τόμας Τούχελ. Σε 84 ματς είχε απολογισμό 44 νίκες, 15 ισοπαλίες και 25 ήττες. Ο Λάμπαρντ απολύθηκε από την Έβερτον τον Γενάρη του 2023.

🚨 Chelsea are close to appointing Frank Lampard as head coach on an interim basis until the end of this season. Proposed deal would see 44yo installed immediately, while exhaustive search for new permanent boss continues in weeks ahead @TheAthleticFC #CFC https://t.co/WXZ3aiZVdu