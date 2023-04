Κλοπ μετά τις απολύσεις Πότερ-Ρότζερς: «Είμαι ο τελευταίος... επιζών» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ απορεί για το πώς έχει καταφέρει να αντέξει στον πάγκο της Λίβερπουλ βλέποντας τους Γκρέιαμ Πότερ και Μπρένταν Ρότζερς να απολύονται με διαφορά μερικών ωρών από Τσέλσι και Λέστερ αντίστοιχα.

Η περασμένη εβδομάδα ήταν εβδομάδα απολύσεων στην Premier League, με τον συνολικό αριθμό να πιάνει αρχικά διψήφια τιμή (Αντόνιο Κόντε) και την Κυριακή να θέτει νέο ρεκόρ στην ιστορία της Λίγκας (12 σε μία σεζόν).

Μπρένταν Ρότζερς και Γκρέιαμ Πότερ απομακρύνθηκαν από Λέστερ και Τσέλσι αντίστοιχα με διαφορά λίγων ωρών και η απόλυση του Βρετανού τεχνικού από τους Λονδρέζους αποτελεί πρώτο θέμα στο Νησί, λόγω και του σύντομου της θητείας του στον σύλλογο.

Την Τρίτη, η Τσέλσι κοντράρεται με τη Λίβερπουλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» (4/4, 22:00), με υπηρεσιακό προπονητή τον μέχρι πρότινος βοηθό του Πότερ, Μπρούνο Σαλτόρ. Κι αναμενόμενα, ο Γιούργκεν Κλοπ ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το φαινόμενο των πρόσφατων απολύσεων, εκφράζοντας στην απάντησή του την... απορία του για το πώς έχει καταφέρει «σε αυτόν τον τρελό κόσμο» να είναι ακόμα προπονητής της Λίβερπουλ:

«Τι μπορώ να πω; Νομίζω πως ο ''ελέφαντας στο δωμάτιο'' είναι το γιατί εγώ βρίσκομαι ακόμα εδώ, σε αυτόν τον τρελό κόσμο! Είμαι ο τελευταίος... επιζών!



Γνωρίζω πως το ότι συνεχίζω στο κλαμπ έχει να κάνει με τις επιτυχίες του παρελθόντος, όχι για όσα έχουμε πετύχει αυτή τη σεζόν. Αν η φετινή σεζόν ήταν η πρώτη μου στον σύλλογο, τα πράγματα ίσως να ήταν διαφορετικά.



Είμαι εδώ για να παράγω αποτελέσματα. Δεν είμαι εδώ ούτε για να εμπνέω, ούτε για να με κάνουν τοιχογραφίες. Ξέρω πως είμαι εδώ επειδή πετύχαμε όσα πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια και δεν μου αρέσει να βασίζομαι σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κλοπ, ο οποίος παραμένει ο μακροβιότερος από τους 20 τεχνικούς της Premier League αυτή τη στιγμή (7 χρόνια και 177 μέρες).

