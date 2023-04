Με τη Λέστερ στο χείλος του γκρεμού όσον αφορά την παραμονή της στην Premier League, η διοίκηση των Αλεπούδων ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Μπρένταν Ρότζερς.

Τέλος ο Μπρένταν Ρότζερς από το «τιμόνι» της Λέστερ! Οι Αλεπούδες από τον Αύγουστο μέχρι και σήμερα διανύουν μια εφιαλτική σεζόν, όντας σταθερά κοντά ή εντός της ζώνης του υποβιβασμού του αγγλικού πρωταθλήματος και ο 50χρονος κατέληξε να... πληρώσει το τίμημα.

Η κακή εμφάνιση και ήττα με ανατροπή (2-1) από την Κρίσταλ Πάλας ήταν η στάγονα με την οποία ξεχείλισε το ποτήρι, με τον σύλλογο να ανακοινώνει το συναινετικό «διαζύγιο» των δύο πλευρών. Αυτή τη στιγμή, η Λέστερ βρίσκεται στη 19η θέση της Premier League, μόλις δύο βαθμούς πάνω από την ουραγό Σαουθάμπτον και των προσπαθειών της για παραμονή στην κατηγορία θα ηγηθούν ως υπηρεσιακοί οι Άνταμ Σάντλερ και Μάικ Στάουελ.

Ο Ρότζερς ανέλαβε τη Λέστερ το 2019, διατηρώντας τη, με εξαίρεση τη φετινή χρονιά, σε υψηλές πτήσεις, με μεγαλύτερο επίτευγμα του καιρού του στις Αλεπούδες την κατάκτηση του FA Cup το 2021.

