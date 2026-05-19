Νέα φανέλα που ξυπνά αναμνήσεις... 90s για τη Λίβερπουλ! Οι Reds έκαναν τα αποκαλυπτήρια της νέα τους εμφάνισης για την ερχόμενη σεζόν (19/05), η οποία είναι εμπνευσμένη από την... αυγή των 90s.

Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ αφήνει πίσω της μια απογοητευτική σεζόν και κοιτά την... επόμενη μέρα. Ο σύλλογος του λιμανιού έκανε την αρχή παρουσιάζοντας τη νέα της φανέλα που παραπέμπει στη σεζόν 1989-90 και την τρομερή ομάδα του Κένι Νταλγκλίς, που κατέκτησε το πρωτάθλημα εκείνης της σεζόν επιβλητικά.

Πρόκειται για μια από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Λίβερπουλ διαχρονικά και έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίβερπουλ:

«Ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν, η νέα εντός έδρας εμφάνιση της Λίβερπουλ αποτίει φόρο τιμής σε μία από τις πιο ένδοξες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, επαναφέροντας με σύγχρονη προσέγγιση το αξέχαστο σχέδιο της adidas για τη νέα γενιά φιλάθλων.



Η αυθεντική εμφάνιση της περιόδου 1989-1991 θεωρείται από πολλούς μία από τις πιο εμβληματικές adidas φανέλες στην ιστορία της Λίβερπουλ, καθώς συνδέθηκε με μία από τις κορυφαίες ομάδες που φόρεσαν ποτέ τα κόκκινα, κατακτώντας τότε το 18ο πρωτάθλημα Αγγλίας, αριθμό-ρεκόρ για αγγλικό σύλλογο εκείνη την εποχή.



Η νέα έκδοση αντλεί έμπνευση από το αυθεντικό σχέδιο της adidas, που ξεχώριζε για τα χαρακτηριστικά γεωμετρικά μοτίβα του, παντρεύοντας την κλασική ταυτότητα του συλλόγου με μοντέρνα στοιχεία απόδοσης και σχεδιασμού.



Η βαθιά κόκκινη βάση εμπλουτίζεται με ένα σύγχρονο all-over γραφικό, το οποίο παραπέμπει αισθητικά στην εμφάνιση των late ‘80s, αλλά με πιο «καθαρή» και μοντέρνα εκτέλεση. Οι λευκές λεπτομέρειες στο έμβλημα του συλλόγου, το λογότυπο της adidas και τα τελειώματα ενισχύουν τη νοσταλγική αισθητική, μαζί με μία ανανεωμένη εκδοχή του ιστορικού print.



Παράλληλα, παρουσιάστηκε και νέο στιλ γραμματοσειράς για ονόματα και αριθμούς στο πίσω μέρος της φανέλας, το οποίο ακολουθεί τη νέα τυπογραφική ταυτότητα που εισήχθη την περασμένη σεζόν και είναι εμπνευσμένο από τα φτερά και τα νύχια του Liver bird».