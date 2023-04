Απολύθηκε από την Τσέλσι ο Πότερ

Μόλις έξι μήνες άντεξε στον πάγκο της Τσέλσι ο Γκρέιαμ Πότερ, μιας και απολύθηκε από τους Λονδρέζους μετά τις διαδοχικές γκέλες στην Premier League.

Στο πρόσωπό του οι Μπλε είδαν τον άνθρωπο που μπορεί να φέρει ξανά την Τσέλσι στην κορυφή της Premier League. Οι Λονδρέζοι χρειάστηκε να δαπανήσουν περίπου 20 εκατ. λίρες για να τον αποκτήσουν από τη Μπράιτον, ενώ τον Γενάρη τον στήριξαν αρκετά με σούπερ μεταγραφές. Ωστόσο, η Τσέλσι δεν μπήκε ποτέ στο μονοπάτι των επιτυχιών εντός Νησιού και οι διαδοχικές γκέλες την έφεραν στο -12 από την τετράδα. Η διοίκηση δεν ... τήρησε την υπόσχεσή της κι έπειτα από έξι μήνες ο Γκρέιαμ Πότερ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Τσέλσι. Μπορεί οι Λονδρέζοι να είναι στα προημιτελικά του Champions League, ωστόσο εντός συνόρων η 11η θέση έφερε και το... διαζύγιο. Ο Πότερ άφησε τον πάγκο της ομάδας με 12 νίκες, 11 ήττες και 8 ισοπαλίες. Προσωρινός αντικαταστάτης θα είναι ο βοηθός του, Μπρούνο Σαλτόρ, ενώ τα σενάρια θέλουν τους Λονδρέζους να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στον Ντε Τσέρμπι

1.27 - Graham Potter has the joint-lowest points-per-game return of any manager to take charge of 20+ games for Chelsea in the Premier League:



1.27 - Graham Potter

1.27 - Glenn Hoddle

1.28 - Ian Porterfield

1.65 - Ruud Gullit

1.67 - Frank Lampard



