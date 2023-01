Η Τσέλσι και η Σαχτάρ Ντόνετσκ έφτασαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Μικαΐλο Μούντρικ αντί 100 εκατομμυρίων ευρώ και ο Ουκρανός εξτρέμ θα ταξιδέψει άμεσα στο Λονδίνο για να περάσει ιατρικά και να βάλει την υπογραφή του σε επταετές συμβόλαιο με τους Μπλε!

Η «κλοπή» ολοκληρώθηκε! Η Τσέλσι έκανε το κόλπο γκρόσο και «άρπαξε» τον Μικαΐλο Μούντρικ από την... αγκαλιά της Άρσεναλ, καθώς κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη μεταγραφή του Ουκρανού εξτρέμ αντί 70 συν 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 22χρονος θα μεταβεί τις αμέσως επόμενες ώρες από την Τουρκία στο Λονδίνο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει επταετές συμβόλαιο με τους Μπλε.

🚨 Chelsea have reached an agreement with Shakhtar Donetsk for Mykhailo Mudryk. €70m + €30m add-ons. 7+ year contract agreed. Leaving Turkey for London to undergo medical. Not signed yet but done deal. W/ @SJohnsonSport @AdamCrafton_ @TheAthleticFC #CFC https://t.co/LlFyvfQvho