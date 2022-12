Η Αϊντχόφεν ανακοίνωσε την πώληση του Κόντι Γκάκμπο στη Λίβερπουλ με ποσό ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου. Άμεσα στο Νησί ο Ολλανδός στα ιατρικά για να ολοκληρώσει το «deal».

Η... ληστεία ολοκληρώθηκε! Μόλις λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη των Times πως η Λίβερπουλ πάει να «κλέψει» τον Κόντι Γκάκπο μέσα από τα χέρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η Αϊντχόφεν ανακοίνωσε την πώληση του 23χρονου εξτρέμ στους Reds με ποσό ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου.

Ο διεθνής Ολλανδός ακραίος επιθετικός ήταν μεγάλος στόχος του Έρικ Τεν Χαγκ από το προηγούμενο καλοκαίρι, οι Κόκκινοι Διάβολοι ήταν κοντά στην απόκτηση του, αλλά η Λίβερπουλ κινήθηκε γρήγορα και ολοκλήρωσε την μεταγραφή. Θυμίζουμε πως η ομάδα του Κλοπ είχε «πληγωθεί» στη γραμμή κρούσης από την απώλεια των Ντιόγκο Ζότα και Λουίς Ντίας.

🚨 OFFICIAL: Liverpool have signed Cody Gakpo from PSV Eindhoven, the deal has been signed tonight between clubs. #LFC



Gakpo will sign long-term deal later this week as contract is fully agreed too.



Liverpool will pay £37m plus add-ons, up to £50m potential package. pic.twitter.com/JFSKL6zQKH