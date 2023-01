Ραγδαίες εξελίξεις στο... σίριαλ του Μικαΐλο Μούντρικ, καθώς ιθύνοντες της Τσέλσι φέρεται να βρίσκονται στην Πολωνία για να κλείσουν το deal με τη Σαχτάρ με πρόταση που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ!

Προς Λονδίνο κατευθύνεται ο Μικαΐλο Μούντρικ, όμως η ομάδα που θα κλείσει τη μεταγραφή του παραμένει προς το παρόν άγνωστη. Πόσο δε μάλλον από τη στιγμή που η Τσέλσι αποφάσισε να κάνει... all in στην περίπτωσή του και να τον κλέψει μέσα από τα χέρια της Άρσεναλ!

Τη στιγμή που οι Gunners παλεύουν να ολοκληρώσουν το deal με τη Σαχτάρ για να φέρουν τον 22χρονο στην Premier League, οι Μπλε έκαναν γερό μπάσιμο και προσφέρουν στους Ουκρανούς ένα ποσό κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ για να καταλήξουν το συντομότερο σε προφορική συμφωνία.

Το ρεπορτάζ που υπογράφει ο «γκουρού» των μεταγραφικών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, συμπληρώνει μάλιστα πως άνθρωποι του κλαμπ βρίσκονται στην Πολωνία για να εντείνουν τις επαφές τους με τη Σαχτάρ και να πιέσουν για το «πράσινο φως» που θα τους φέρει μια ανάσα από τη μεταγραφή.

Η τελική απόφαση πάντως ανήκει στον ίδιο τον Μούντρικ, ο οποίος ανέκαθεν έδινε προτεραιότητα στην Άρσεναλ όμως οι τελευταίες εξελίξεις ενδεχομένως να τον αναγκάσουν να σκεφτεί σοβαρά και την εναλλακτική της Τσέλσι.

🚨 EXCLUSIVE: Chelsea board now in Poland trying to reach verbal agreement with Shakhtar for Mudryk and hijack the deal! Official bid ready close to €100m. 🔵 #CFC



Arsenal always been leading the race, in talks with Shakhtar after 3d official bid.



Mudryk position, now crucial. pic.twitter.com/CwWWerfoQ8