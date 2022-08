Η Τσέλσι κινείται τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου για ακόμα μια μεσοαμυντική προσθήκη, καθώς κατέθεσε πρόταση 50 εκατομμυρίων ευρώ στον Άγιαξ για τον Έντσον Άλβαρες. Πιέζει η πλευρά του Μεξικανού για να κλείσει η μεταγραφή.

Η Τσέλσι επισημοποίησε σήμερα (31/8) τη μεταγραφή του Γουέσλι Φοφανά από τη Λέστερ, όμως ενδέχεται να μην είναι η τελευταία κίνηση των Λονδρέζων μέσα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ο Τόμας Τούχελ φαίνεται πως δεν είναι ικανοποιημένος από την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν και γι' αυτό οι Μπλε κατέθεσαν πρόταση 50 εκατομμυρίων ευρώ στον Άγιαξ για την απόκτηση του Έντσον Άλβαρες λίγες ώρες πριν το deadline της μεταγραφικής περιόδου.

Ο 24χρονος διεθνής Μεξικανός αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ και μπορεί να προσφέρει και σε ρόλο στόπερ. Την προηγούμενη σεζόν ήταν βασικότς στα πλάνα του Έρικ Τεν Χαγκ, καθώς μέτρησε 41 εμφανίσεις, πέντε γκολ και μια ασίστ σε πάνω από 3.000 αγωνιστικά λεπτά. Ο Άγιαξ εμφανίζεται αρνητικός για την πώληση κι άλλου βασικού ποδοσφαιριστή λίγο πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου, όμως η πλευρά του παίκτη πιέζει για την ολοκλήρωση του deal. Θυμίζουμε πως εκτός του Φοφανά η Τσέλσι έχει αποκτήσει για την αναβάθμιση της αμυντικής της λειτουργίας τόσο τον Καλιντού Κουλιμπαλί, όσο και τον Μαρκ Κουκουρέγια.

