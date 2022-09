H Τσέλσι συμφώνησε με τη Γιουβέντους και λίγες ώρες πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου απέκτησε με τη μορφή δανεισμού τον Ντένις Ζακάρια.

Η Τσέλσι ήθελε να κλείσει «εξάρι» την τελευταία μέρα των μεταγραφών και τα κατάφερε. Οι Μπλε έκαναν πρόταση το βράδυ της Τετάρτης (31/8) για την αγορά του Άλβαρες, όμως ο Άγιαξ δεν ήθελε να χάσει κι άλλον βασικό της ποδοσφαιριστή. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ κινήθηκε γρήγορα και έκλεισε τον Ντένις Ζακάρια, o οποίος περνάει ιατρικά στο Τορίνο.

Tο deal με τη Γιουβέντους αφορά μονοετή δανεισμό μέχρι το τέλος, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Ο διεθνής Ελβετός αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ, ενώ μπορεί να παίξει και ως στόπερ. Ο υψηλόσωμος μέσος (1.91) αποκτήθηκε από τους Μπιανκονέρι τον προηγούμενο Γενάρη από τη Γκλάντμπαχ αντί 8,6 εκατομμύρια ευρώ και κατέγραψε 15 συμμετοχές με τη «Γιούβε», έχοντας ένα γκολ και μια ασίστ.

Denis Zakaria to Chelsea, here we go! Total agreement reached with Juventus as revealed earlier. Loan deal agreed, personal terms also approved. 🚨🔵 #CFC



Exclusive news confirmed. Medical ongoing in Italy. ✅ pic.twitter.com/GemeOnPEzW