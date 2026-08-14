Σαχτάρ Ντόνετσκ: Προς το Στάμφορντ Μπριτζ οι ευρωπαϊκοί αγώνες

Γιάννης Πολιάς
Σαχτάρ Ντόνετσκ: Προς το Στάμφορντ Μπριτζ οι ευρωπαϊκοί αγώνες

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Αγγλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Σαχτάρ Ντόνετσκ αναμένεται να χρησιμοποιήσει το Στάμφορντ Μπριτζ για τους ευρωπαϊκούς της αγώνες.

Πάνω από δέκα χρόνια αφότου άφησε την Ντόνμπας Αρένα λόγω της προσάρτησης του Ντόνετσκ από τη Ρωσία, η Σαχτάρ ετοιμάζεται για... αναβάθμιση όσον αφορά στο γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει για τους ευρωπαϊκούς της αγώνες.

Τα τελευταία χρόνια, το ουκρανικό κλαμπ φιλοξενήθηκε σε Γερμανία, Σλοβενία και Πολωνία, εντούτοις αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι στο φετινό Champions League, οι πρωταθλητές Ουκρανίας θα χρησιμοποιήσουν για έδρα το Στάμφορντ Μπριτζ!

Με την Τσέλσι να μην συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το λονδρέζικο γήπεδο είναι διαθέσιμο, με τους ανθρώπους της Σαχτάρ να στοχεύουν στο να προσελκύσουν εκπροσώπους της πολυπληθούς ουκρανικής κοινότητας της Αγγλίας.

@Photo credits: Associated Press
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα