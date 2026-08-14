Σαχτάρ Ντόνετσκ: Προς το Στάμφορντ Μπριτζ οι ευρωπαϊκοί αγώνες
Πάνω από δέκα χρόνια αφότου άφησε την Ντόνμπας Αρένα λόγω της προσάρτησης του Ντόνετσκ από τη Ρωσία, η Σαχτάρ ετοιμάζεται για... αναβάθμιση όσον αφορά στο γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει για τους ευρωπαϊκούς της αγώνες.
Τα τελευταία χρόνια, το ουκρανικό κλαμπ φιλοξενήθηκε σε Γερμανία, Σλοβενία και Πολωνία, εντούτοις αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι στο φετινό Champions League, οι πρωταθλητές Ουκρανίας θα χρησιμοποιήσουν για έδρα το Στάμφορντ Μπριτζ!
Με την Τσέλσι να μην συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το λονδρέζικο γήπεδο είναι διαθέσιμο, με τους ανθρώπους της Σαχτάρ να στοχεύουν στο να προσελκύσουν εκπροσώπους της πολυπληθούς ουκρανικής κοινότητας της Αγγλίας.
Understand Stamford Bridge is well-placed to host Shakhtar’s #UCL games this season.— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 14, 2026
Shakhtar’s preference is to stage games at Chelsea’s home, as @NizaarKinsella called. Talks are now ongoing between the clubs.
Shakhtar are expected to communicate their decision next week.🏟️ pic.twitter.com/n6FAPHzzmm
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