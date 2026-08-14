Αγγλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Σαχτάρ Ντόνετσκ αναμένεται να χρησιμοποιήσει το Στάμφορντ Μπριτζ για τους ευρωπαϊκούς της αγώνες.

Πάνω από δέκα χρόνια αφότου άφησε την Ντόνμπας Αρένα λόγω της προσάρτησης του Ντόνετσκ από τη Ρωσία, η Σαχτάρ ετοιμάζεται για... αναβάθμιση όσον αφορά στο γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει για τους ευρωπαϊκούς της αγώνες.

Τα τελευταία χρόνια, το ουκρανικό κλαμπ φιλοξενήθηκε σε Γερμανία, Σλοβενία και Πολωνία, εντούτοις αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι στο φετινό Champions League, οι πρωταθλητές Ουκρανίας θα χρησιμοποιήσουν για έδρα το Στάμφορντ Μπριτζ!

Με την Τσέλσι να μην συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το λονδρέζικο γήπεδο είναι διαθέσιμο, με τους ανθρώπους της Σαχτάρ να στοχεύουν στο να προσελκύσουν εκπροσώπους της πολυπληθούς ουκρανικής κοινότητας της Αγγλίας.