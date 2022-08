Ο Μαρκ Κουκουρέγια είναι κι επίσημα πλέον παίκτης της Τσέλσι, η οποία τρόλαρε την Μπράιτον για τον τρόπο με τον οποίο πριν από μερικές μέρες οι «γλάροι» είχαν διαψεύσει τη συμφωνία!

Το μεσημέρι της Παρασκευής, μια μέρα πριν από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων για το νέο πρωτάθλημα με την επίσκεψη στην έδρα της Έβερτον, η Τσέλσι επισημοποίησε και την απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια.

Πριν από μερικές μέρες οι «μπλε» είχαν γνωστοποιήσει τη συμφωνία με την Μπράιτον, οι «γλάροι» την είχαν διαψεύσει και τώρα που τελείωσε η μεταγραφή, οι φιναλίστ του Κυπέλλου και του Λιγκ Καπ είπαν να... τρολάρουν την πρώην ομάδα του ποδοσφαιριστή διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα που... διέψευδαν το deal.

Ο Κουκουρέγια υπέγραψε για τα επόμενα έξι χρόνια, κόστισε 62 εκατ.λίρες και την περασμένη σεζόν κατέγραψε 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπράιτον, σκοράροντας στο τρομερό 4-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κατακτώντας το βραβείο του κορυφαίου της χρονιάς για την ομάδα του.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.



Following reports from numerous media outlets this week, we can confirm an agreement has been reached with Brighton and Hove Albion for the signing of Marc Cucurella.