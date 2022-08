Το «deal» της Τσέλσι με τη Μπράιτον για τον Μαρκ Κουκουρέγια ολοκληρώθηκε και ο Ισπανός μπακ θα υπογράψει άμεσα εξαετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Λονδρέζους.

Παίκτης της Τσέλσι πρέπει να θεωρείται ο Μαρκ Κουκουρέγια. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το Νησί μετά την προφορική συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή οι «Μπλε» βρήκαν τη «χρυσή τομή» με τη Μπράιτον και έκαναν δικό τους τον Ισπανό αριστερό μπακ!

Οι Λονδρέζοι θα δώσουν 52,5 εκατομμύρια λίρες στους «Γλάρους» για την απόκτηση του 24χρονου αμυντικού και ο ποδοσφαιριστής αφού περάσει την Πέμπτη (4/8) από ιατρικά τεστ θα υπογράψει εξαετές συμβόλαιο συνεργασίας, μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Σε ξεχωριστό «deal» o νεαρός στόπερ Λίβαϊ Κόλγουιλ, αναμένεται να κάνει το αντίθετο δρομολόγιο και να φορέσει τη φανέλα της Μπράιτον.

