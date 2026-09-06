Συνεχίζει τις καλές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Άρσεναλ ο... δικός μας Χρήστος Τζόλης και στο ματς κόντρα στην Τσέλσι μοίρασε ασίστ!

Ο Χρήστος Τζόλης, που ξαναβρέθηκε στις επιλογές του Μικέλ Αρτέτα για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλσι, ήταν (ξανά) παραγωγικός για τους Gunners και σέρβιρε την πρώτη του ασίστ στη φετινή Premier League.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας εξτρέμ, μετά τις δύο ασίστ που είχε στον τελικό του Community Shield ήταν ξανά... παραγωγικός με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Στην τρίτη «στροφή» του κορυφαίου πρωταθλήματος, ο 24χρονος διεθνής βρήκε τον Oντεγκάαρντ, καθώς αυτός τελείωσε ιδανικά τη φάση με πλασέ, μετά από τρομερή μπαλιά του Τζόλη, και έδωσε το προβάδισμα στους πρωταθλητές Αγγλίας κόντρα στους Μπλε.

Δείτε το Video: