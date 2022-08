Η Μπράιτον διέψευσε κατηγορηματικά πως έχει δώσει τα χέρια με την Τσέλσι για την πώληση του Μαρκ Κουκουρέγια, επαναφέροντας το σασπένς γύρω από το μέλλον του Ισπανού αμυντικού.

«Λάθος συναγερμός» αποδείχθηκαν τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για οριστική συμφωνία μεταξύ Μπράιτον και Τσέλσι για τη μεταγραφή του Μαρκ Κουκουρέγια.

Εκεί που όλα έδειχναν πως μένει απλώς το τυπικό της υπόθεσης για την ολοκλήρωση του deal, οι Γλάροι μέσω επίσημης ανακοίνωσης διέψευσαν τα σενάρια και κατέστησαν σαφές πως δεν έχουν ανάψει κανένα πράσινο φως για την αποχώρηση του 24χρονου αριστερού μπακ.

«Σε αντίθεση με ανακριβή δημοσιεύματα από πολλά Μέσα, δεν υπάρχει συμφωνία με κανένα κλαμπ για την πώληση του Μαρκ Κουκουρέγια» αναφέρει η λιτή μα περιεκτική ανακοίνωση των Άγγλων.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.



Contrary to inaccurate reports from numerous media outlets this evening, no agreement has been reached with any club to sell Marc Cucurella.