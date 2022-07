Η Τσέλσι κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Νάπολι για την αγορά του Καλιντού Κουλιμπαλί. Θέλει και Άκε - Κιμπεμπέ για τη νέα τριάδα της άμυνας των «Μπλε» ο Τούχελ.

Η Τσέλσι μετά την ολοκλήρωση του «deal» για την απόκτηση του Ραχίμ Στέρλινγκ από τη Μάντσεστερ Σίτι «τρέχει» για την ανοικοδόμηση της αμυντικής της γραμμής. Οι «Μπλε» έχασαν τον Αντόνιο Ρούντιγκερ που πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Αντρέας Κρίστενσεν που υπέγραψε στη Μπαρτσελόνα, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να χάσει και τον αρχηγό της, Θέσαρ Αθπιλικουέτα, ο οποίος βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Μπαρτσελόνα.

Ο Τόμας Τούχελ θα δημιουργήσει νέα αμυντική τριάδα, στην οποία θα βασίσει στο αγαπημένο του 3-4-3 και έχει εισηγηθεί ήδη τους στόπερ που θέλει να αποκτήσουν οι Λονδρέζοι. Ο Γερμανός θέλει για ηγέτη της άμυνας του τον εκ των αρχηγών της Νάπολι, Καλιντού Κουλιμπαλί και σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport» η ομάδα του Τοντ Μπόελι έχει κάνει ήδη την πρόταση της για να αποκτήσει τον Σενεγαλέζο σέντερ μπακ.

Η Τσέλσι προσφέρει 40 εκατομμύρια στους Ναπολιτάνους για τον 31χρονο αμυντικό, ενώ υπάρχει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κουλιμπαλί θέλει να πάει στο Λονδίνο και σε αυτό το πλαίσιο απέρριψε τόσο την πρόταση ανανέωσης της Νάπολι αντί 30 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος πενταετίας, όσο και την προσέγγιση της Γιουβέντους.

Ο Τούχελ προορίζει τον Κουλιμπαλί για «κολώνα» της άμυνας του και θέλει να τον πλαισιώσουν από αριστερά ο Νέιθαν Άκε της Μάντσεστερ Σίτι και από δεξιά ο Πρεσνέλ Κιμπεμπέ της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι «Μπλε» βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τους «Πολίτες» για την απόκτηση του αριστεροπόδαρου αμυντικού, ενώ το ενδιαφέρον για τον διεθνή Γάλλο στόπερ των Παριζιάνων ακόμα δεν έχει μετουσιωθεί σε επίσημη «κρούση».

