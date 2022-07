Έτοιμη να κάνει δικό της τον Νέιθαν Ακέ είναι η Τσέλσι, η οποία φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Ολλανδό στόπερ για την επιστροφή του στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και μένει να καταθέσει ακόμα την επίσημη πρόταση προς τη Σίτι. Στα 50 εκατ. ευρώ η αρχική τιμή των Πολιτών.

Σε πολλαπλά μέτωπα «χτυπάει» η Τσέλσι του Τοντ Μπόελι στο φετινό παζάρι. Την ίδια ώρα που φημολογείται ότι ο Αμερικανός ιδιοκτήτης των Μπλε διαπραγματεύεται με τη Μπαρτσελόνα για πιθανή ανταλλαγή που θα στείλει τον Φρένκι Ντε Γιονγκ στο Λονδίνο, ο σύλλογος συμφώνησε με έναν πρώην γνώριμο για την επιστροφή του στο «Στάμφορντ Μπριτζ»: τον Νέιθαν Ακέ.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ολλανδός στόπερ τα έχει βρει σε όλα με τους Λονδρέζους, στους οποίους υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο κι ανήκε μέχρι το 2017, αλλά ως τώρα η Τσέλσι δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση προς την πλευρά της Μάντσεστερ Σίτι. Αυτό αναμένεται να γίνει το προσεχές διάστημα και οι αρχικές απαιτήσεις των Πολιτών εκτιμώνται σε ένα ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Από την πλευρά τους, οι πρωταθλητές Αγγλίας σε περίπτωση πώλησης του Ακέ αναμένεται να κινηθούν για την αντικατάστασή του στη θέση των σέντερ μπακ.

Ο Ακέ μετακόμισε στη Σίτι το καλοκαίρι του 2020 από την Μπόρνμουθ αντί 45,5 εκατομμυρίων ευρώ και δεν κατάφερε έκτοτε να καθιερωθεί ως βασικός στα πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα, σημειώνοντας μόλις 40 συμμετοχές με 4 γκολ.

Chelsea have full agreement with Nathan Aké on personal terms. Man City are aware of the situation on the player side, but still waiting to receive the official bid. 🔵 #CFC



City want around £40/45m for Aké and plan is to replace him with a new centre back in case he leaves. pic.twitter.com/Pyu8jwYf6o