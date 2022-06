Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε την συμφωνία με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ για να γίνει εκείνος μέλος των «μερένγκες» και να ενισχύσει τα μετόπισθεν, μόλις ολοκληρωθεί και τυπικά το συμβόλαιο του παίκτη με την Τσέλσι.

Έπειτα από πέντε σεζόν κατά τις οποίες ο Αντόνιο Ρούντιγκερ πραγματοποίησε 203 εμφανίσεις, με 12 τέρματα και έχοντας 54 ματς την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, όντας εκείνος με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, ο Γερμανός στόπερ αποχωρεί από το Λονδίνο και το «Στάμφορντ Μπριτζ».

Η Τσέλσι τον ευχαρίστησε και τον χαρακτήρισε ως ποδοσφαιριστή που είχε πολύ μεγάλη συμβολή στις πρόσφατες, μεγάλες επιτυχίες της ομάδας, όπως η κατάκτηση του Champions League του 2021, του ευρωπαϊκού Super Cup, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, του Europa League του 2019 και του Κυπέλλου του 2018.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον ποδοσφαιριστή που μετακομίζει ως ελεύθερος στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Η διάρκεια του deal είναι 4ετής, μέχρι και το 2026 και μόλις ολοκληρωθεί και τυπικά το συμβόλαιο του Ρούντιγκερ με τους «μπλε», θα υπογράψει με τη νέα του ομάδα.

Toni Rudiger has today completed his transfer to Real Madrid.