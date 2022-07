Η Τσέλσι περιμένει την κατάληξη της υπόθεσης του Ραφίνια και αν δεν προχωρήσει τότε θα κινηθεί για την αγορά του Σερζ Γκνάμπρι από την Μπάγερν Μονάχου.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση της πρώτης μεταγραφής της Τσέλσι, επί εποχής Τοντ Μπόελι, καθώς ο Ραχίμ Στέρλινγκ από την Κυριακή (10/7) βρίσκεται στο Λονδίνο για τις ιατρικές εξετάσεις του και τις υπογραφές στο συμβόλαιο του με τους «Μπλε». Εκτός από τον διεθνή Άγγλο εξτρέμ ο Τόμας Τούχελ θέλει τουλάχιστον ακόμα μια μεταγραφική προσθήκη στη γραμμή κρούσης. Θυμίζουμε πως στον «αέρα» είναι το μέλλον του Χακίμ Ζίγιεχ, ο οποίος πρόσφατα απέλυσε τον ατζέντη του και η Μίλαν έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του.

Οι Λονδρέζοι ήθελαν τον Ραφίνια και μάλιστα έφτασαν κοντά στην αγορά του από τη Λιντς, όμως τα τελευταία 24ωρα φαίνεται πως ο Βραζιλιάνος θα υπογράψει στη Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Telegraph» αν «ναυαγήσει» οριστικά η υπόθεση του Ραφίνια οι «Μπλε» θα κινηθούν για την απόκτηση του Σερζ Γκνάμπρι. Ο ταχύτατος Γερμανός ακραίος επιθετικός έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τη Μπάγερν Μονάχου, δεν έχει δεχτεί προς το παρόν να ανανεώσει και είναι πιθανό να «ψαχτούν» οι Βαυαροί για την πώληση του. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο 26χρονος εξτρέμ είχε 17 γκολ και 10 ασίστ σε 45 συμμετοχές με τους πρωταθλητές Γερμανίας.

